У травні 2024 року Денис Берінчик здолав Емануеля Наваррете. Він став чемпіоном світу WBO у легкій вазі і відтепер має захистити свій титул.

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Два протистояння українців в один день

Бій Дениса Берінчика та Джозефа Кордіни відбудеться в андеркарті реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Це буде перший титульний захист Берінчика.

Цікаво. Перемогу над Наваррете Берінчик здобув через кілька годин після того, як Усик здолав Ф'юрі у бою за абсолют.

Нагадаємо, що реванш між українцем та британцем відбудеться 21 грудня. Суперник Берінчика провів свій останній бій в андеркарті першого протистояння Усик – Ф'юрі. Тоді Джозеф Кордіна програв Ентоні Какаче.