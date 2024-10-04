Колишній чемпіон світу згадав перший бій з українцем, заявивши, що він не покінчив з британцем та втратив надалі таку можливість. Олександр Усик не повівся на провокацію з боку Ф'юрі.

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Чітка відповідь Усика

Британський боксер у своєму Інстаграмі написав, що український абсолют не відчув усього гніву "Циганського короля". Ф'юрі відзначив також, що Усик повинен був покінчити з ним, коли трапилась така можливість.

Окрім цього, британець у нецензурній формі відправив якнайдалі українського боксера та його промоутера. Олександр Усик відреагував на зухвалу заяву Тайсона Ф'юрі.

У своєму інстаграмі Усик не був багатослівним. Український боксер зробив репост публікації "Циганського короля" та написав: "Ти справді крутий, мій друже".

Усик відреагував на різкі висловлення Ф'юрі / Скриншот з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня 2024 року. Найгарячіша та найочікуваніша подія року відбудеться в Ер-Ріяді, столиця Саудівської Аравії.