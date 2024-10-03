У травні цього року Олександр Усик сенсаційно переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Українець був близьким до дострокового завершення бою, але рефері врятував британця від ганьби.

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Чергова порція трештоку від зухвалого Ф'юрі

Ф'юрі несподівано згадав ганебний епізод, коли Усик відправив його у нокдаун. Британець опублікував фото з бою та у властивому йому стилі вилаявся на Усика та його команду.

У тебе був шанс, але ти не завершив свою роботу! Помилка! Тепер ти відчуєш на собі гнів загрози! Н***й Усика, н***й Клімаса, н***й Красюка! І якщо ти з Усиком, то йди н***й також! "Циганський король-2024" йде за тобою! 21 грудня – це мій день. Я проти всього світу. Майбутній триразовий чемпіон світу в надважкій вазі!,

– написав Ф'юрі.

Що саме стало причиною такого гніву наразі невідомо. Ще недавно Ф'юрі та Усик дружньо спілкувалися в кулуарах поєдинку Джошуа – Дюбуа. Цілком ймовірно, що фірмовим трештоком "Циганський король" підігріває інтерес до реваншу.

Нагадаємо, що другий бій Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. на кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO у надважкій вазі.