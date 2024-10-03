Останнім часом неодноразово порівнювали Олександра Усика з іншим культовим бійцем Майком Тайсоном. Обидва вони схожі габаритами та неодноразово відправляли на канвас значно більших опонентів.

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Кого Льюїс вважає сильнішим

Своїми думками щодо цього протистояння для Daily News поділився колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс. Він оцінив шанси українця проти "Залізного Майка" в розквіті сил:

Я надзвичайно поважаю здібності Усика. Він довів, що може перебоксувати найкращих супертяжів сучасності. Але праймовий Майк Тайсон? Це інший рівень. Тайсон був неймовірним в розквіті сил. Ви не змогли б просто перебоксувати його, ви повинні були пережити його натиск, і небагато хто це зробив.

Водночас Льюїс не став повністю списувати з рахунків Олександра Усика. Він віддав належне неперевершеній психологічній стійкості українця та здатності дотримуватися плану на гру.

"Якщо хтось міг розчарувати Тайсона й уникнути великих ударів, то це міг би бути Усик. Але це було б непросто", – додав британець.

Цікаво. Напередодні НБУ випустив монету на честь Олександра Усика. Вона присвячена його перемозі в битві за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що свій наступний поєдинок український чемпіон проведе 21 грудня. Це буде реванш проти "Циганського короля".