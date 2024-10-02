Навесні він став першим абсолютом хевівейту в епоху чотирьох поясів. На честь цього Національний банк України створив пам'ятну монету, повідомляє НБУ.

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Визнання за епохальну перемогу

Вона випущена номіналом у 5 гривень і введена в обіг 1 жовтня. Тираж – до 50 тисяч штук, Монета має назву "Абсолютний".

"На аверсі монети зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною.

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента «Батьківщина-мати» – символу незламності та міцності українського народу. Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен)", – йдеться у повідомленні.



Монета на честь Олександра Усика / Фото НБУ

На це схвально відреагував український чемпіон. Усик заявив, що це честь для нього та підкреслив, що монета є символом не тільки його перемог:

Вдячний за таку високу честь, але хочу наголосити, що ця монета символізує усіх спортсменів, які виборюють медалі для нашої країни, а також всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Наші перемоги – це також нагадування світу, що українці борються за своє життя, за своїх рідних,

– сказав Усик.

Зазначимо, що попереду на Олександра Усика очікує реванш проти Тайсона Ф'юрі. Він відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.