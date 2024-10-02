Уся боксерська спільнота очікує на цей бій і робить прогнози. Зокрема, своєю думкою поділився і колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі, повідомляє Seconds Out.

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В очікуванні підстави від Ф'юрі

Британець вважає, що цей поєдинок має всі шанси не відбутися через "Циганського короля", який може зірвати його. Якщо ж цього не станеться, то він бачить у другій битві явного фаворита.

Я сумніваюся, що бій взагалі відбудеться. В якийсь момент Тайсон щось придумає, зіллється, травмує плече, впаде десь, розсічення. Я думаю, Тайсон завершить кар'єру перед боєм з Усиком або не вийде на цей бій. А якщо бій відбудеться, то Усик знову переможе та зробить це ще більше впевнено, ніж у першому бою,

– сказав Маккензі.

Довідка. Дюк Маккензі виступав на професійному рівні з 1982 по 1998 рік. Він був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Усього провів 46 боїв – 39 перемог, 7 поразок.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз зробив Хасим Рахман. Колишній хевівейтер також вважає, що українець знову здобуде перемогу й вона буде переконливішою, ніж навесні.