Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Попереду на них очікує реванш.

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Прогноз від Рахмана

Своїми думками щодо другої їх битви поділився колишній чемпіон світу Хасим Рахман. Він вважає, що Олександр Усик цього разу здобуде більш впевнену перемогу та зможе нокаутувати "Циганського короля", повідомляє FightHype.

Особисто я вважаю, що цього разу Усик переможе достроково. Він тепер знає, що йому під силу потрясти та відправити Ф’юрі на канвас. Тобто він матиме ще більше впевненості. Тому я й ставлю на дострокову перемогу українця,

– заявив Рахман.

Довідка. Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня. На кону стоятимуть три основні чемпіонські пояси – WBO, IBO та WBC.

Нагадаємо, що Хасим Рахман є одним із двох боксерів, хто зміг перемогти колишнього абсолюта хевівейту Леннокса Льюїса. Всього протягом професійної кар'єри він провів 61 бій – 50 перемог, дев'ять поразок та дві нічиї.