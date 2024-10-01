Останнім часом чимало спеціалістів називали Деонтея Вайлдера найкращим панчером не тільки свого покоління, а й за весь час. Своєю думкою щодо цієї тези в інтерв'ю для Instant Casino поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью.

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Кого Белью вважає найкращим панчером

Він категорично з нею не погодився та назвав свого фаворита в цій номінації. На думку британця, найкращим, незалежно від вагової категорії, був легендарний "Великий Джордж".

Джордж Форман. Найвеличніший боксер-панчер, якого я коли-небудь бачив, Р4Р. Судіть про панчера по тому, кого він нокаутував. Так що ніколи не кажіть мені, що Деонтей Вайлдер – найвеличніший панчер, якого коли-небудь бачив світ. Кого він нокаутував?

– сказав Белью.

Зазначимо, що Деонтей Вайлдер програв у чотирьох із пʼяти останніх поєдинків. Всього ж він здобув 43 перемоги, з яких 42 нокаутом.

Натомість "Великий Джордж" мав у своєму активі 76 звитяг у 81 бою. Він 68 разів нокаутував своїх суперників і досі залишається найстаршим чемпіоном світу в історії боксу.