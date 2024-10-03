У травні 2024 року у бою за абсолют Олександр Усик здолав британця роздільним рішенням суддів. Однак британець зажадав реваншу.

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Прогноз Корлі на реванш

Американець не вважає, що Фʼюрі зможе здолати Усика і вважає українця переможцем.

Навряд чи Тайсон переможе у цьому бою. Усик не дозволить це зробити. Це буде повторення першого бою, але Олександр переможе ще більш впевнено,

– сказав ДеМаркус Корлі.

Зокрема він додав, що українець вийде більш агресивним на бій і заставить британця битися на задній нозі, відправивши незабаром у нокдаун.

Нагадаємо, що реванш між Усиком та Фʼюрі відбудеться 21 грудня.