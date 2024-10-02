У середині вересня Олександр Усик опинився в центрі скандалу. Мегазірку світового боксу затримали в аеропорту Кракова.
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Новий вірш Усика
Тоді Усик отримав на свою адресу чимало критики, яка іноді була не цілком заслуженою. Боксера навіть звинувачували у вживанні алкоголю.
Після осмислення подій у польському аеропорту Усик написав вірш, який презентував на своїй сторінці в інстаграмі.
"Багато запитів, багато чогось наговореного – правильно, неправильно… У віршах вам розкажу, що зі мною сталося:
В "стіхах", а, може, у віршах,
я хочу вам "поведать информацию".
за що затримали мене –
Та просто так складається.
Багато галасу навів своєю поведінкою,
Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.
Порівнювати стали з чим попало,
Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.
Подяка кожному і всім за теплоту і мусор
Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса
Дивлюсь на світ з подякою до бога,
Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.
Я не герой і не мудак, а десь посередині
Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", – сказав Усик.
Усик зачитав вірш про затримання у Кракові: відео
Нагадаємо, що інцидент було вичерпано у день затримання. У ситуацію навіть втрутився Володимир Зеленський, а дипломати погрожували направити ноту протесту польській стороні через затримання чемпіона.
У підсумку Олександр Усик попросив вибачення через непорозуміння, яке виникло між ним та поліціянтами в аеропорту. Боксер разом з тренерами вирушив до Іспанії, де розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.