У травні 2024 року, здолавши Тайсона Ф'юрі, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, однак згодом мусив відмовитися від титулу на користь Даніеля Дюбуа. Фабіо Вордлі вважає, що українцю більше немає, чого робити в боксі.

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Думка британця про Усика

Супертяж вважає, що українець вже здобув усі можливі титули і не розуміє, чому він продовжує виступи у боксі.

Усик вже завоював крузервейт, став абсолютним чемпіоном у супертяжах. Я б на його місці сидів удома і дивився на свої пояси. Не знав би, що мені робити в боксі,

– зазначив Вордлі.

Також він додав, що зараз йде хвиля молодих боксерів, а ветерани програють. Приходять молоді і Фабіо сподівається бути серед них.

Нагадаємо, що в Олександра Усика ще запланований бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня 2024 року.