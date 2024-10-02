У травні 2024 року Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику роздільним рішенням суддів. Незабаром між боксерами ще відбудеться реванш.

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Який прогноз дав Чжилей на реванш

Китаєць зазначив, що усе залежатиме від підготовки і це найважливіший фактор, на який треба звертати увагу перед ти, як робити прогноз.

Але якщо все пройде так, як я думаю – Усик знову переможе. Я вважаю, що Олександр прорахував Тайсона,

– зазначив Чжан Чжилей.

Довідка. Олександр Усик, на відмінну від Тайсона Ф'юрі, вже розпочав тренувальний табір. Британець не планує цього робити найближчим часом.

Нагадаємо, що реванш між боксерами запланований на 21 грудня 2024 року.