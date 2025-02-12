У ньому український боєць вперше буде захищати пояс WBO в легкій вазі. Попри статус чемпіона, він вважається аутсайдером майбутнього бою.

Читайте також Девіс хотів забрати пояс Берінчика: як пройшла перша битва поглядів боксерів

Українець налаштований виключно на перемогу

Уродженець Луганщини поділився думками щодо битви з Девісом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight News. Він заявив, що вже не вперше буде андердогом і вкотре налаштований здивувати скептиків.

Я почуваюся чудово та готовий до бою. Моя підготовка була хорошою. Я тренувався понад місяць, спаринги були хороші, я готовий. Він занадто багато бігає. Він буде бігти, а я йтиму вперед. Усі говорять про Кейшона, і ми збираємося знову всіх здивувати. Будемо показувати український стиль. Я чемпіон, ось про що ми говоримо,

– сказав українець.

Також Денис Берінчик розповів, з ким хотів би провести наступний бій, якщо переможе Кейшона Девіса. Він назвав двох американців:

Якщо в цьому бою все буде добре, то я хочу Мураталлу або Шакура Стівенсона.

Довідка. Шакур Стівенсон є чинним володарем титулу WBC. Він і Реймонд Мураталла залишаються непереможеними на професійному рівні – обидва мають у своєму активі по 22 перемоги.

Нагадаємо, що раніше прогноз на бій Берінчик – Девіс дав український супертяж Цотне Рогава. Він упевнений, що в цьому поєдинку його земляк зможе захистити титул.