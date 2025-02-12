Будемо показувати український стиль, – Берінчик пообіцяв усіх здивувати в титульній битві
- Денис Берінчик у ніч з 14 на 15 лютого захищатиме титул WBO в легкій вазі в бою проти Кейшона Девіса.
- Берінчик висловив готовність здивувати скептиків і планує показати український стиль у поєдинку.
- Після цього він бажає зустрітися у рингу з Реймондом Мураталлою або Шакуром Стівенсоном.
У ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку відбудеться вечір боксу. Його головною подією стане поєдинок між Денисом Берінчиком і Кейшоном Девісом.
У ньому український боєць вперше буде захищати пояс WBO в легкій вазі. Попри статус чемпіона, він вважається аутсайдером майбутнього бою.
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Українець налаштований виключно на перемогу
Уродженець Луганщини поділився думками щодо битви з Девісом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight News. Він заявив, що вже не вперше буде андердогом і вкотре налаштований здивувати скептиків.
Я почуваюся чудово та готовий до бою. Моя підготовка була хорошою. Я тренувався понад місяць, спаринги були хороші, я готовий. Він занадто багато бігає. Він буде бігти, а я йтиму вперед. Усі говорять про Кейшона, і ми збираємося знову всіх здивувати. Будемо показувати український стиль. Я чемпіон, ось про що ми говоримо,
– сказав українець.
Також Денис Берінчик розповів, з ким хотів би провести наступний бій, якщо переможе Кейшона Девіса. Він назвав двох американців:
Якщо в цьому бою все буде добре, то я хочу Мураталлу або Шакура Стівенсона.
Довідка. Шакур Стівенсон є чинним володарем титулу WBC. Він і Реймонд Мураталла залишаються непереможеними на професійному рівні – обидва мають у своєму активі по 22 перемоги.
Нагадаємо, що раніше прогноз на бій Берінчик – Девіс дав український супертяж Цотне Рогава. Він упевнений, що в цьому поєдинку його земляк зможе захистити титул.