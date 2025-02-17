Берінчик уперше зізнався, чому не зміг захистити чемпіонський титул

У Нью-Йорку в ніч з 14 на 15 лютого на легендарній арені Madison Square Garden відбувся бій за чемпіонський пояс WBO у легкій вазі. Денис Берінчик захищав свій титул у битві з Кейшоном Девісом.

Американець зі старту почав домінувати та не залишив шансів своєму супернику. Він нокаутував українського бійця вже в четвертому раунді.

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Віддав належне Девісу

Після цього Денис Берінчик взяв паузу й не давав жодних коментарів. Через два дні український боксер вперше звернувся до своїх вболівальників і назвав причину поразки в цьому поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на K2 Promotions Ukraine.

Бажаємо здоров'я. Вирушаємо додому з Нью-Йорку. Стосовно поразки – не підготувався належним чином до такого супротивника, він був сильнішим в той вечір. Краще боксу – тільки бокс. Уперед, до перемоги,

– сказав Берінчик.

Берінчик звернувся до вболівальників: дивіться відео

Зазначимо, що поразка проти Кейшона Девіса стала першою в кар'єрі для Дениса Берінчика. До цього він провів 19 боїв, у кожному з яких здобував перемогу.