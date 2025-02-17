Берінчик уперше зізнався, чому не зміг захистити чемпіонський титул
- Денис Берінчик програв Кейшону Девісу в бою за чемпіонський пояс WBO у легкій вазі на арені "Madison Square Garden".
- Берінчик пояснив, що не зміг виграти через недостатню підготовку до супротивника, зазначивши, що Девіс був сильнішим у той вечір.
У Нью-Йорку в ніч з 14 на 15 лютого на легендарній арені Madison Square Garden відбувся бій за чемпіонський пояс WBO у легкій вазі. Денис Берінчик захищав свій титул у битві з Кейшоном Девісом.
Американець зі старту почав домінувати та не залишив шансів своєму супернику. Він нокаутував українського бійця вже в четвертому раунді.
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Віддав належне Девісу
Після цього Денис Берінчик взяв паузу й не давав жодних коментарів. Через два дні український боксер вперше звернувся до своїх вболівальників і назвав причину поразки в цьому поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на K2 Promotions Ukraine.
Бажаємо здоров'я. Вирушаємо додому з Нью-Йорку. Стосовно поразки – не підготувався належним чином до такого супротивника, він був сильнішим в той вечір. Краще боксу – тільки бокс. Уперед, до перемоги,
– сказав Берінчик.
Берінчик звернувся до вболівальників: дивіться відео
Зазначимо, що поразка проти Кейшона Девіса стала першою в кар'єрі для Дениса Берінчика. До цього він провів 19 боїв, у кожному з яких здобував перемогу.