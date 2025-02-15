15 лютого, 06:25
На стилі: як Берінчик виходив у ринг на бій проти Девіса – ефектне відео
Основні тези
- Денис Берінчик захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі проти Кейшона Девіса.
- Виходи Берінчика в ринг відомі своїми яскравими перформансами, що привертають увагу глядачів.
У ніч проти 15 лютого (в Україні) Денис Берінчик проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Суперником українського боксера буде непереможний американець Кейшон Девіс.
Прихильники українського чемпіона світу завжди із нетерпінням чекають не лише сам бій Дениса Берінчика, а і його вихід у ринг. Боксер завжди приємно дивує своїми образами та різноманітними перформансами на вихід до рингу, повідомляє 24 Канал.
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Стильний вихід українця
Так сталось і цього разу перед боєм проти Кейшона Девіса. Натомість американець не став вигадувати нічого яскравого.
Відео виходу Берінчика
Відзначимо, що це ювілейний 20-й бій у кар'єрі Дениса Берінчика.