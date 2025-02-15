На стилі: як Берінчик виходив у ринг на бій проти Девіса – ефектне відео

У ніч проти 15 лютого (в Україні) Денис Берінчик проведе захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Суперником українського боксера буде непереможний американець Кейшон Девіс.

Прихильники українського чемпіона світу завжди із нетерпінням чекають не лише сам бій Дениса Берінчика, а і його вихід у ринг. Боксер завжди приємно дивує своїми образами та різноманітними перформансами на вихід до рингу, повідомляє 24 Канал.

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Стильний вихід українця

Так сталось і цього разу перед боєм проти Кейшона Девіса. Натомість американець не став вигадувати нічого яскравого.

Відео виходу Берінчика

Відзначимо, що це ювілейний 20-й бій у кар'єрі Дениса Берінчика.