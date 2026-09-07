Колишній бос Формули-1 прилетів у Португалію з дробовиком – його заарештували

Легендарний керівник Формули-1 Берні Екклстоун потрапив у неприємності в Португалії. 95-річного бізнесмена затримали через незаконне перевезення зброї.

Інцидент стався в аеропорту Тірес, що розташований неподалік Кашкайша. Екклстоун прилетів туди на приватному літаку, однак під час перевірки у нього виявили дробовик, повідомляє The Sun.

Екклстоун прилетів зі зброєю на приватному літаку

Правоохоронці затримали колишнього боса Формули-1 після того, як виявили на борту його приватного літака зброю без необхідного дозволу.

Наразі невідомо, чи висунуть Екклстоуну офіційні звинувачення та чи доведеться йому постати перед судом. Поліція громадської безпеки Португалії (PSP) поки не надала публічного коментаря щодо інциденту.

Для британського бізнесмена це не перша проблема із законом через зброю. У 2022 році його затримували в бразильському Сан-Паулу після того, як під час перевірки виявили у нього пістолет. Тоді Екклстоун вийшов на свободу після сплати застави.

30 років керував Формулою-1

Берні Екклстоун протягом трьох десятиліть був однією з найвпливовіших фігур у світі автоспорту. Він фактично очолював Формулу-1 з 1987 до 2017 року, перетворивши чемпіонат на глобальний комерційний проєкт.

Водночас діяльність британця неодноразово супроводжувалася скандалами. Екклстоун робив неоднозначні заяви про Адольфа Гітлера, а у 2022 році заявляв про готовність «прийняти кулю» за президента Росії Владіміра Путіна.