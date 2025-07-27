Бешикташ хоче підписати українського футболіста після фіаско з Шахтарем

Бешикташ вдома поступився Шахтарю у першому матчі у 2-му раунді кваліфікації до Ліги Європи-2025/2026. Турецький клуб активно шукає підсилення після фіаско у матчі з донеччанами.

Турецький клуб вирішив повернутись до варіанту з підписанням українця. "Чорні орли" планують підписати нового нападника, повідомляє 24 канал із посиланням на Fotospor.

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Ким зацікавився Бешикташ?

Бешикташ планує здійснити гучний трансфер українського нападника. "Чорні орли" мають наміри у найкоротші терміни підписати Артема Довбика, який грає за Рому в італійській Серії А.

Перемовини між Бешикташем та Ромою стосовно трансферу Артема Довбика вже розпочались. "Чорні орли" розглядають також альтернативний варіант із запрошенням Мехді Таремі.

Проте головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер хоче бачити у своєму складі молодого гравця. А іранському форварду вже 33 роки.

До слова. Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться 31 липня 2025 року. Початок гри заплановано на 21:00 за київським часом.

Артем Довбик у сезоні 2024/2025 зіграв у 45 матчах за Рому в офіційних турнірах. Український форвард встиг забити 17 голів та віддати 4 результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що Артем Довбик спростував чутки щодо відтягування повернення до тренування з Ромою після пошкодження.