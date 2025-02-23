Російська рубка в Ер-Ріяді: Бівол взяв реванш у Бетербієва

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді закінчився великий вечір боксу. У головному поєдинку шоу зійшлись росіянин із паспортом Канади Артур Бетербієв та чистий росіянин Дмітрій Бівол.

Глядачі на трибунах та біля своїх екранів побачили доволі рівний бій до чемпіонських раундів. Боксери по черзі забирали собі раунди, а перед дев'ятою трихвилинкою рахунок одного із суддів був рівний 76:76, а за раундами 4:4, пише 24 Канал.

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Другий бій залишився за Біволом

Два із трьох останніх чемпіонських раундів були за Артуром, який, здавалось, був активнішим та викидав більше ударів. Натомість Бівол ефективно вибухав та клінчував в останньому раунді. Але це йому не завадило взяти реванш у Бетербієва. Дмітрій переміг у реванші за рішенням більшості суддів – 114-114 (нічия), 116-112 та 115-113 на користь Бівола.

Дмітрій Бівол відібрав в Артура Бетербієва звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

Відео оголошення переможця бою

Довідка. У першому їх очному бою тріумфував Бетербієв, також за рішенням більшості суддів – 114-114, 115-113 та 116-112.

Слід відзначити, що Олександр Усик, який був на цьому вечорі боксу, не став чекати поєдинку Бетербієв – Бівол, а покинув арену перед самісіньким початком протистояння росіян. Українець переглянув бій Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе та попрощався із місцевою публікою.