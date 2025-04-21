Ніжна Меркушина зачарувала публіку красою на фоні квітучих сакур: яскраві фото

Олександра Меркушина відпочиває після насиченого біатлонного сезону. Спортсменка перебуває у місті Хуст, що знаходиться в Закарпатській області.

Олександра на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нові чарівні світлини. Біатлоністка завітала до квітучого саду сакур, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Олександра Меркушина

Олександра Меркушина постала перед камерою у ніжній рожевій сукні на фоні квітучих сакур у місті Хуст. Біатлоністка зачарувала публіку своєю красою.

Чудово підібраний образ дівчини гармонійно вписався у навколишнє середовище. Олександра також залишила підпис під публікацією з чарівними світлинами.

Елітно – це коли не треба їхати в Ужгород, щоб пофоткатись з сакурами,

– написала Меркушина.

Олександра Меркушина фоні квітучих сакур / Фото з інстаграму біатлоністки

Нагадаємо, що Олександра Меркушина завоювала бронзову медаль у масстарті на чемпіонаті світу 2025 у шведському Естерсунді. Біатлоністка також здобула "золото" суперспринту на чемпіонаті України у Буковелі.

У послужному списку Олександри Меркушиної є "золото" та "срібло" Всесвітньої Універсіади 2025 року, яка відбулась в Італії.