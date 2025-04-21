Александра на собственной странице в инстаграме опубликовала новые очаровательные фотографии. Биатлонистка посетила цветущий сад сакур, сообщает 24 канал.
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Очаровательная Александра Меркушина
Александра Меркушина предстала перед камерой в нежном розовом платье на фоне цветущих сакур в городе Хуст. Биатлонистка очаровала публику своей красотой.
Прекрасно подобранный образ девушки гармонично вписался в окружающую среду. Александра также оставила подпись под публикацией с волшебными фотографиями.
Элитно – это когда не надо ехать в Ужгород, чтобы пофоткаться с сакурами,
– написала Меркушина.
Александра Меркушина фоне цветущих сакур / Фото из инстаграма биатлонистки
Напомним, что Александра Меркушина завоевала бронзовую медаль в масстарте на чемпионате мира 2025 в шведском Эстерсунде. Биатлонистка также получила "золото" суперспринта на чемпионате Украины в Буковеле.
В послужном списке Александры Меркушиной есть "золото" и "серебро" Всемирной Универсиады 2025 года, которая состоялась в Италии.