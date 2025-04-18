Девушка игрока Плимута приняла участие в откровенной фотосессии. Новые фотографии невесты Таловерова не остались без внимания и могут "сорвать голову", пишет 24 канал со ссылкой на ph.roxita.

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Страстная возлюбленная Таловерова

Елизавета снялась в довольно откровенной фотосессии. Невеста Максима Таловерова примерила несколько образов и нарядов, что замечательную подчеркнули ее идеальную фигуру и формы.

Хорошим дополнение к образу стали черные и стильные каблуки. Девушка защитника Плимута привлекла на себя внимание поклонников, которые засыпали ее комплиментами под сообщением в социальных сетях.

Откровенные фотографии возлюбленной Таловерова / Фото из инстаграма ph.roxsita

Напомним, что Максим сделал предложение Елизавете в январе 2025 года. Также девушка игрока Плимута и сборной Украины недавно увеличила грудь.

Центрбек Плимута Максим Таловеров сейчас восстанавливается от повреждения. Украинский защитник "пилигримов" получил тяжелую травму колена и выбыл на длительный срок.