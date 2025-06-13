Олімпійський чемпіон з Росії позбувся медалей ЧС через допінг

Олімпійського чемпіона з Росії Білала Махова позбавили низки нагород. Все через порушення антидопінгових правил.

Білала Махова зловили на порушенні антидопінгових правил. Міжнародні органи анулювали його результати за п’ятирічний період, пише 24 канал з посиланням на ITA.

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Росіянин лишився без медалей

Після офіційного рішення антидопінгових органів було встановлено, що російський борець Білал Махов порушив статтю 2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу, що стосується застосування або спроби застосування заборонених речовин або методів.

У зв’язку з цим усі результати спортсмена в період із 10 січня 2015 року по 27 січня 2020 року визнані недійсними.

Махов втратив дві бронзові медалі чемпіонату світу 2015 року, що проходив у Лас-Вегасі.

Ще одним резонансним моментом у кар'єрі Махова стала Олімпіада-2012 у Лондоні. Тоді він посів третє місце, поступившись у півфіналі представникові Грузії Давіту Модзманашвілі. Втім, у 2019 році стало відомо, що обидва фіналісти цієї категорії порушили антидопінгові правила. В результаті перегляду результатів Білал Махов отримав золоту медаль, яка мала стати найвищим досягненням його кар’єри.

До скандалу борець мав у своєму активі три золоті медалі чемпіонатів світу у вільній боротьбі, що зробило його одним із найуспішніших представників Росії в цьому виді спорту.