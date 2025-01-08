"Нарахував інше": тренер про результат реваншу Усик – Ф'юрі

Тренер Мартіна Баколе, Біллі Нельсон, прокоментував результат реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. На його думку, боксери показали рівносильний результат.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Boxing Social.

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Думка Нельсона про реванш

Тренер відомого боксера сказав, що нарахував інше, ніж судді, і вважає, що мала бути нічия.

Ми побачили дуже близький бій, ніхто з них не домінував. Вибачте, але я не згідний з результатом. Багато хто каже, що Тайсона пограбували... бій був дійсно дуже близьким,

– зазначив Біллі Нельсон.

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Ф'юрі, український боксер може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, який у вересні 2024 року нокаутом переміг Ентоні Джошуа.