З Білорусі знімуть санкції в дзюдо: спортсмени зможуть виступатм під своєю емблемою
- Білоруським дзюдоїстам знімуть санкції, дозволивши виступати під своєю емблемою та прапором з 1 червня 2025 року.
- Рішення ще не підтверджене IJF, але це дозволить виступати на чемпіонаті світу в Будапешті під національною символікою.
- Спочатку спортсменам з Росії та Білорусі заборонили виступати на міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення.
- Наразі невідомо, чи російські спортсмени зможуть виступати під своєю символікою.
З білоруським спортсменів незабаром будуть зняті санкції у дзюдо. Атлети вситупатимуть під своєю емблемою та прапором.
З початком повномасштабного вторгнення російським та білоруським спортсменам спочатку заборонили виступати на міжнародних змаганнях. Згодом атлети змагалися у статусі "нейтральних".
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З білорусів зняли санкції
Атлети повернуться до участі у міжнародних стартах під державним прапором з гербом та гімном країни, пише 24 канал з посиланням на білоруські ЗМІ.
Рішення про допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань з дзюдо під своєю символікою має набути чинності 1 червня 2025 року. Однак в IJF ще не підтвердили офіційно цю інформацію.
Якщо це все ж виявиться правдою, то спортсмени з Білорусі зможуть виступати під своєю символікою на чемпіонаті світу, який пройде у Будапешті з 13 до 20 червня.
Відзначимо, що наразі невідомо, чи виступатиме Росія під своєю символікою.