З Білорусі знімуть санкції в дзюдо: спортсмени зможуть виступатм під своєю емблемою

З білоруським спортсменів незабаром будуть зняті санкції у дзюдо. Атлети вситупатимуть під своєю емблемою та прапором.

З початком повномасштабного вторгнення російським та білоруським спортсменам спочатку заборонили виступати на міжнародних змаганнях. Згодом атлети змагалися у статусі "нейтральних".

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З білорусів зняли санкції

Атлети повернуться до участі у міжнародних стартах під державним прапором з гербом та гімном країни, пише 24 канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

Рішення про допуск білоруських спортсменів до міжнародних змагань з дзюдо під своєю символікою має набути чинності 1 червня 2025 року. Однак в IJF ще не підтвердили офіційно цю інформацію.

Якщо це все ж виявиться правдою, то спортсмени з Білорусі зможуть виступати під своєю символікою на чемпіонаті світу, який пройде у Будапешті з 13 до 20 червня.

Відзначимо, що наразі невідомо, чи виступатиме Росія під своєю символікою.