В Донецьку продовжує руйнуватися колишній стадіон Шахтаря, оскільки перебуває в запустінні. Поруч з ним побудували стадіон московського Динамо.

Стадіон "Шахтар" був введений в експлуатацію у 1936 році та відтоді пройшов кілька масштабних реконструкцій. Футбольний клуб Шахтар з'їхав з нього у 2004 році та згодом почав проводити матчі на "Донбас Арені".

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Нова академія біля зруйнованого стадіону

Стадіон Шахтаря у Донецьку, який колись був головною ареною, наразі став схожим на занедбане звалище. Росіяни довели стадіон до жахливого стану, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Стадіон Шахтар у Донецьку – це один із найстаріших спортивних об'єктів України. Поруч зі стадіоном у районі парку ім. Щербакова побудували спорткомплекс Динамо.

Офіційно в Донецьку відсутня футбольна академія під назвою Динамо. Основна футбольна академія Динамо імені Льва Яшина розташована в Москві і має філії в різних містах Росії.

Зруйнований стадіон Шахтаря у Донецьку / Фото з телеграм-каналу "Новини Донбасу"