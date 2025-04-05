Стадион "Шахтер" был введен в эксплуатацию в 1936 году и с тех пор прошел несколько масштабных реконструкций. Футбольный клуб Шахтер съехал с него в 2004 году и впоследствии начал проводить матчи на "Донбасс Арене".

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Новая академия возле разрушенного стадиона

Стадион Шахтера в Донецке, который когда-то был главной ареной, сейчас стал похожим на заброшенную свалку. Россияне довели стадион до ужасного состояния, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Стадион Шахтер в Донецке – это один из старейших спортивных объектов Украины. Рядом со стадионом в районе парка им. Щербакова построили спорткомплекс Динамо.

Официально в Донецке отсутствует футбольная академия под названием Динамо. Основная футбольная академия Динамо имени Льва Яшина расположена в Москве и имеет филиалы в разных городах России.

Разрушенный стадион Шахтера в Донецке / Фото из телеграм-канала "Новости Донбасса"