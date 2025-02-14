Берінчик – Девіс: де та о котрій годині дивитись бій в Україні

У ніч проти 15 лютого (в Україні) Денис Берінчик проведе бій проти Кейшона Девіса. У рингу на культовій "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку прихильники боксу побачать битву досі непереможних боксерів.

Обидва боксери підходять до очної битви із ідеальними статистиками, тому у ніч проти 15 лютого (в Україні) хтось із бійців зазнає дебютної у своїй кар'єрі поразки. Денис Берінчик переміг у своїх 19-ти боях (9 – нокаутом). Натомість Кейшон Девіс тріумфував у 12-ти із 13-ти поєдинків (8 – нокаутом), а ще один двобій був зарахований таким, що не відбувся, повідомляє 24 Канал.

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Битва непереможних

На кону бою у Нью-Йорку стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким володіє Берінчик. Титул Денис здобув у своєму попередньому бою, коли переміг мексиканця Емануеля Наваррете (18 травня 2024 року).

Напередодні двобою боксери пройшли традиційні події: пресконференцію, церемонію зважування та декілька разів зустрічались у дуелі поглядів. Саме під час них Кейшон намагався спровокувати українського чемпіона світу на емоції, але усі спроби були провальними для Девіса.

Хто покаже бій Берінчик – Девіс в Україні

Офіційним транслятором вечора боксу, який очолить бій Берінчик – Девіс, стане медіасервіс MEGOGO. Перегляд поєдинків українських боксерів на цій платформі стало вже хорошою традицією для українців.

Подивитись бокс можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться на медіасервісі у день події.

Вечір боксу стартуватиме о 03:00 (за київським часом). Передуватиме йому аналітична студія, яка візьме старт о 02:35 за Києвом. Головний бій вечора боксу Берінчик – Девіс розпочнеться не раніше 05:30 (за київським часом).

Зверніть увагу! Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Берінчик – Девіс.

Вже відомо, хто коментуватиме бій за участю українського чемпіона світу. Вже традиційно одним із коментаторів бою Берінчик – Девіс стане Володимир Кобельков, який потужно запалив під час коментування реваншу Усик – Ф'юрі. Його фрази розлетілись на меми. Його нападником буде тренер з фізичної підготовки Валентин Литвинчук.

Натомість Кобельков у парі із Сергієм Лук’яненком коментуватимуть двобої у рамках андеркарду.