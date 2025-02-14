Оба боксера подходят к очной битве с идеальными статистиками, поэтому в ночь на 15 февраля (в Украине) кто-то из бойцов потерпит дебютное в своей карьере поражение. Денис Беринчик победил в своих 19-ти боях (9 – нокаутом). Зато Кейшон Дэвис победил в 12-ти из 13-ти поединков (8 – нокаутом), а еще один поединок был засчитан таким, что не состоялся, сообщает 24 Канал.

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Битва непобедимых

На кону боя в Нью-Йорке будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым владеет Беринчик. Титул Денис получил в своем предыдущем бою, когда победил мексиканца Эмануэля Наваррете (18 мая 2024 года).

Накануне поединка боксеры прошли традиционные события: пресс-конференцию, церемонию взвешивания и несколько раз встречались в дуэли взглядов. Именно во время них Кейшон пытался спровоцировать украинского чемпиона мира на эмоции, но все попытки были провальными для Дэвиса.

Кто покажет бой Беринчик – Дэвис в Украине

Официальным транслятором вечера бокса, который возглавит бой Беринчик – Дэвис, станет медиасервис MEGOGO. Просмотр поединков украинских боксеров на этой платформе стало уже хорошей традицией для украинцев.

Посмотреть бокс можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день события.

Вечер бокса стартует в 03:00 (по киевскому времени). Предшествовать ему будет аналитическая студия, которая возьмет старт в 02:35 по Киеву. Главный бой вечера бокса Беринчик – Дэвис начнется не раньше 05:30 (по киевскому времени).

Обратите внимание! Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Беринчик – Дэвис.

Уже известно, кто будет комментировать бой с участием украинского чемпиона мира. Уже традиционно одним из комментаторов боя Беринчик – Дэвис станет Владимир Кобельков, который мощно зажег во время комментирования реванша Усик – Фьюри. Его фразы разлетелись на мемы. Его нападающим будет тренер по физической подготовке Валентин Литвинчук.

Зато Кобельков в паре с Сергеем Лукьяненко будут комментировать поединки в рамках андеркарда.