Двалішвілі проти росіянина: де та о котрій дивитись онлайн-трансляцію поєдинку

В Абу-Дабі проходить один із найгучніших турнірів зі змішаних єдиноборств UFC 333. У рамках цих змагань відбудеться поєдинок між грузином Мерабом Двалішвілі та росіянином Пьотром Яном.

Бійці визначатимуть чемпіона найлегшого дивізіону до 61,2 кг у ко-мейн івенті, повідомляє 24 Канал. Наразі чемпіонським титулом володіє саме представник країни-агресорки.

Де та о котрій дивитись поєдинок Двалішвілі проти Яна

Попередні бої в Абу-Дабі стартували ще о 17:00 за київським часом. Основний кард змагань запланований на 21:00 за київським часом. Поява Двалішвілі та Яна в октагоні очікується орієнтовно о 23:00 за київським часом.

У прямому ефірі турнір транслює платформа UFC Fight Pass. Права ж на трансляцію в Україні належать компанії Setanta Sports.

Це означає, що поєдинок між Двалішвілі та Яном можна переглянути й на платформі Setanta Sports. Відповідний додаток доступний для завантаження на мобільний телефон, планшет або смарт-телевізор. Утім для того, аби перегляди турнір UFC 333 та, зокрема бій між Двалішвілі та Яном, треба мати активну підписку на Setanta Sports. Її вартість 109 гривень за один місяць.

Що відомо про бій між Двалішвілі та Яном

Грузин проведе вже третій поєдинок проти росіянина. У березні 2023 року Двалішвілі святкував перемогу одноголосним рішенням суддіва. У грудні 2025 року Ян узяв реванш, переміг і відібрав у грузина звання чемпіона.

Цікаво, що Двалішвілі після своєї перемоги над представником країни-окупанта у 2023 році закричав "Слава Україні!". Відео з вчинком грузина стало вірусним в Україні та набуло широкої популярності.