Двалишвили против россиянина: где и в какое время смотреть онлайн-трансляцию поединка

Бойцы определят чемпиона в найлегшому дивизионе до 61,2 кг в рамках ко-мэйн-ивента, сообщает 24 Канал. В настоящее время чемпионский титул принадлежит именно представителю страны-агрессора.

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Где и во сколько смотреть поединок Двалишвили против Яна

Предварительные бои в Абу-Даби начались еще в 17:00 по киевскому времени. Основной кард соревнований запланирован на 21:00 по киевскому времени. Появление Двалишвили и Яна в октагоне ожидается ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир транслирует платформа UFC Fight Pass. Права на трансляцию в Украине принадлежат компании Setanta Sports.

Это означает, что поединок между Двалишвили и Яном можно посмотреть и на платформе Setanta Sports. Соответствующее приложение доступно для загрузки на мобильный телефон, планшет или смарт-телевизор. Однако для просмотра турнира UFC 333 и, в частности, боя между Двалишвили и Яном, необходимо иметь активную подписку на Setanta Sports. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.

Что известно о бое между Двалишвили и Яном

Грузин проведет уже третий поединок против россиянина. В марте 2023 года Двалишвили праздновал победу единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил и отобрал у грузина звание чемпиона.

Интересно, что Двалишвили после своей победы над представителем страны-оккупанта в 2023 году воскликнул: "Слава Украине!". Видео с поступком грузина стало вирусным в Украине и приобрело широкую популярность.