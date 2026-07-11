МакГрегор – Голловей: о котрій годині дивитися бій онлайн

Конор МакГрегор повертається, щоб провести бій проти Макса Голловея на UFC 329. Зустріч бійців відбудеться у ніч на 12 липня у Лас-Вегасі (США).

Епатажний ірландець повертається в октагон після 5 років перерви. 37-річний боєць погодився провести реванш з американцем, якого 13 років тому вже переміг одностайним рішенням суддів, пише 24 Канал.

Що відомо про бій МакГрегор – Голловей?

Довгоочікуване повернення Конора у клітку, безумовно, стане однією з головних подій у UFC за останній рік. Про величезний інтерес до ірландця свідчить його гонорар: гарантовано МакГрегор отримає за своє повернення 15 мільйонів доларів, а з урахуванням усіх спонсорських та телевізійних виплат сума може зросати аж до 70 мільйонів.

Що ж до Макса Голловея, то він отримав шанс поквитатися з Конором за поразку у 2013 році, а ще й заробити найбільші гроші у своїй кар'єрі – близько 2 мільйонів доларів гарантовано плюс бонуси.

Коли бій МакГрегор – Голловей?

Головній події вечора передуватиме дуже тривалий кард: його початок планується близько опівночі за київським часом, але основні бої не стартують раніше 4 години ранку.

Що ж до Конора та Макса, то вони вийдуть в октагон близько 6 години ранку 12 липня за Києвом. Транслятором UFC в Україні є Setanta Sports.