Як у Єгипті будують арену до бою Усика – що відомо про організацію унікального вечора боксу

У єгипетській Гізі, поблизу всесвітньовідомих пірамід, продовжується робота з підготовки до проведення бою Олександр Усик – Ріко Верховен. Вечір бою має стати унікальним.

До поєдинку на пояс чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) між українцем Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном залишилось зовсім небагато часу. Тож у Гізі тривають організаційні роботи, сповіщає британське видання Boxing King Media.

На якому етапі підготовки перебуває бій Усик – Верховен?

Боксерське медіа показало кадри підготовчих робіт до бою за титул чемпіона світу з боксу, який відбудеться у Єгипті уже 23 травня.

Процес монтажу арени у Гізі: дивіться відео

У двохвилинному ролику видно, що будівельники працюють майже цілодобово. Усе задля того, щоб встановити ринг та збудувати тимчасову арену навпроти єгипетських пірамід.

У Каїрі починають з'являтися перші кадри з місця проведення бою Усик — Ріко. Нам обіцяли неймовірну декорацію, і краще за це просто не буває,

– йдеться у повідомлені Boxing King Media.

Зазначимо, що за інформацією порталу BoxRec, бій Усика та Верховена має стати головним та одним з дев’яти поєдинків вечора боксу під назвою "Glory in Giza".

У співголовному поєдинку івента британець Хамза Шираз зустрінеться з німцем Алемом Бегічем. Вони розіграють вакантний пояс WBO у ваговій категорії до 73 кілограмів.

Чи часто проводяться поєдинки у Гізі?

Ні. Вечір боксу у Гізі унікальний, адже єгипетські піраміди входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як пише Вікіпедія, піраміда Хеопса ж наразі є єдиним вцілілим об’єктом з переліку "Семи чудес світу".

Зазвичай поблизу не відбувається масових заходів, тому арена для поєдинків буде тимчасовою і монтується за кілька днів до спортивного заходу. Головний організатор поєдинку Олександр Усик – Ріко Верховен Туркі Аль-Шейх є радником при Королівському дворі Саудівської Аравії та виконує обов'язки міністра спорту країни. Він найчастіше проводить вечори боксу на батьківщині або у Великій Британії.

Наприклад, бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбувся на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. А другу зустріч українця із Тайсоном Ф’юрі у грудні 2024 року приймав стадіон "Kingdom Arena", розташований у місті Ер-Ріяд.

Що відомо про бій Усик – Верховен?