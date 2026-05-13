13 травня, 20:10
Як у Єгипті будують арену до бою Усика – що відомо про організацію унікального вечора боксу

Олександр Щербатих
Основні тези
  • У Гізі, неподалік пірамід, готують арену для бою Олександра Усика проти Ріко Верховена, який запланований на 23 травня.
  • Бій Усик – Верховен за титул WBC триватиме 12 раундів, а переможець отримає унікальний титул "Король Нілу".
У єгипетській Гізі, поблизу всесвітньовідомих пірамід, продовжується робота з підготовки до проведення бою Олександр Усик – Ріко Верховен. Вечір бою має стати унікальним.

До поєдинку на пояс чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) між українцем Олександром Усиком та нідерландцем Ріко Верховеном залишилось зовсім небагато часу. Тож у Гізі тривають організаційні роботи, сповіщає британське видання Boxing King Media

На якому етапі підготовки перебуває бій Усик – Верховен? 

Боксерське медіа показало кадри підготовчих робіт до бою за титул чемпіона світу з боксу, який відбудеться у Єгипті уже 23 травня. 

Процес монтажу арени у Гізі: дивіться відео 

У двохвилинному ролику видно, що будівельники працюють майже цілодобово. Усе задля того, щоб встановити ринг та збудувати тимчасову арену навпроти єгипетських пірамід. 

У Каїрі починають з'являтися перші кадри з місця проведення бою Усик — Ріко. Нам обіцяли неймовірну декорацію, і краще за це просто не буває, 
– йдеться у повідомлені Boxing King Media.

Зазначимо, що за інформацією порталу BoxRec, бій Усика та Верховена має стати головним та одним з дев’яти поєдинків вечора боксу під назвою "Glory in Giza". 

У співголовному поєдинку івента британець Хамза Шираз зустрінеться з німцем Алемом Бегічем. Вони розіграють вакантний пояс WBO у ваговій категорії до 73 кілограмів. 

Чи часто проводяться поєдинки у Гізі? 

Ні. Вечір боксу у Гізі унікальний, адже єгипетські піраміди входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як пише Вікіпедія, піраміда Хеопса ж наразі є єдиним вцілілим об’єктом з переліку "Семи чудес світу". 

Зазвичай поблизу не відбувається масових заходів, тому арена для поєдинків буде тимчасовою і монтується за кілька днів до спортивного заходу. Головний організатор поєдинку Олександр Усик – Ріко Верховен Туркі Аль-Шейх є радником при Королівському дворі Саудівської Аравії та виконує обов'язки міністра спорту країни. Він найчастіше проводить вечори боксу на батьківщині або у Великій Британії. 

Наприклад, бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбувся на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. А другу зустріч українця із Тайсоном Ф’юрі у грудні 2024 року приймав стадіон "Kingdom Arena", розташований у місті Ер-Ріяд. 

Що відомо про бій Усик – Верховен? 

  • Боксерська зустріч розрахована на класичну для чемпіонських поєдинків дистанцію – 12 раундів. Спеціально для цього бою WBC створила унікальний пам'ятний титул "Король Нілу", який отримає переможець.

  • В Україні офіційну пряму трансляцію вечора забезпечує Київстар ТБ, міжнародну – сервіс DAZN за системою Pay-Per-View. Головний поєдинок очікується приблизно о 23:45 за київським часом.

