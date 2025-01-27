Бій українського боксера відмінили: у чому причина

Український боксер Тарас Шелестюк не вийде на ринг з аргентинцем Крістіаном Хавʼєром Аялою. Протистояння скасували.

У четвер, 30 січня, було заплановане протистояння Тараса Шелестюка та Крістіана Хавʼєра Аяли. Однак бій не відбудеться пише 24 канал з посиланням на інстаграм Шелестюка.

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Чому бій скасували

Шелестюк повідомив, що його суперник отримав травму, через що боксери не зустрінуться на рингу.

Бій 30 січня в Монреалі скасовано через травму суперника,

– написав Шелестюк.

Відзначимо, що останній офіційний поєдинок Тараса відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не змогли визначити переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

Досягнення Тараса Шелестюка