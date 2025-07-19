Колишній спаринг-партнер Усика обрав переможця реваншу українця проти Дюбуа

Олександр Усик вже сьогодні 19 липня битиметься проти Даніеля Дюбуа у Великій Британії. Реванш між українським чемпіоном та британським боксером відбудеться за лічені години.

У боксерській спільноті продовжується активне обговорення реваншу Усик – Дюбуа, який відбудеться на "Вемблі" у Лондоні. Девід Аллен поділився очікуваннями від бою, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Аллен про реванш Усик – Дюбуа?

Девід Аллен висловився про те, чи зможе Даніель Дюбуа побити Олександра Усик у другому поєдинку. Британський боксер вважає, що "Динаміт" має чудові шанси взяти реванш в українського чемпіона.

Колишній спаринг-партнер Усика заявив. що не вважає українця справжнім боксером надважкої ваги. На його думку, Король хевівейту досі міг би битись у першій важкій вазі.

Усе залежить від таймінгу. Даніель Дюбуа постійно прогресує, і, на мою думку, зараз саме той момент, коли він може перемогти Усика,

– сказав Аллен.

Додамо, що вечір боксу у Лондоні, де відбудеться реванш Усик – Дюбуа повинен стартувати о 19:00 за київським часом. Бій між Королем хевівейту та "Динамітом" розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Олександр Хижняк зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який розпочнеться за лічені години. Олімпійський чемпіон впевнено висловися про бій.