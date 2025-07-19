Олександр Хижняк висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Олімпійський чемпіон з боксу назвав переможця майбутнього поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на "Чемпіон".

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Який прогноз зробив Хижняк?

Олександр Хижняк заявив, що Олександр Усик впевнено переможе Даніеля Дюбуа на вечорі боксу у Лондоні. Український боксер наголосив, що Король хевівейту переможе британця достроково або за очками.

Усик довів, що рівно скільки він цього хоче – рівно стільки у нього це й виходить. Я бачу те, наскільки впевнено він приймає рішення і йде до нової цілі, яку ставить. Я бачу, як класно у нього це виходить. Звичайно, для мене він – приклад,

– сказав Хижняк.

Нагадаємо, що вперше Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у польському місті Вроцлав. У тому бою український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Зверніть увагу! Вечір боксу у Лондоні почнеться 19 липня о 19:00 за київським часом. Головний бій спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартує не раніше 23:30 за Києвом.

Раніше повідомляли про те, що Віктор Леоненко зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишній український футболіст також розкритикував боксерів з надважкого дивізіону.