Александр Хижняк высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Олимпийский чемпион по боксу назвал победителя предстоящего поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Какой прогноз сделал Хижняк?

Александр Хижняк заявил, что Александр Усик уверенно победит Даниэля Дюбуа на вечере бокса в Лондоне. Украинский боксер отметил, что Король хевивейта победит британца досрочно или по очкам.

Усик доказал, что ровно сколько он этого хочет – ровно столько у него это и получается. Я вижу то, насколько уверенно он принимает решения и идет к новой цели, которую ставит. Я вижу, как классно у него это получается. Конечно, для меня он – пример,

– сказал Хижняк.

Напомним, что впервые Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году в польском городе Вроцлав. В том бою украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Обратите внимание! Вечер бокса в Лондоне начнется 19 июля в 19:00 по киевскому времени. Главный бой спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не раньше 23:30 по Киеву.

Ранее сообщали о том, что Виктор Леоненко сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший украинский футболист также раскритиковал боксеров из супертяжелого дивизиона.