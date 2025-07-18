Виктор Леоненко высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший футболист, а ныне эксперт воздержался от точного прогноза на предстоящий поединок, сообщает 24 канал со ссылкой БЛИК.

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Что сказал Леоненко о реванше Усик – Дюбуа?

Виктор Леоненко решил не называть победителя реванша Усик – Дюбуа, ведь в королевском дивизионе может произойти что угодно. Эксперт отметил, что он будет поддерживать украинского чемпиона, но победит сильнейший.

В супертяжелом дивизионе может произойти все, что угодно, и упасть может каждый. Вспомните, как Маккол, на которого никто не ставил, отправил в нокаут Льюиса во втором раунде,

– сказал Леоненко.

Виктор Леоненко также раскритиковал боксеров из супертяжелого дивизиона. Бывший футболист заявил, что Тайсон Фьюри толстый, а Энтони Джошуа хорошо подготовлен физически, но не умеет боксировать.

Поэтому я не удивлюсь, если Володя Кличко в ринг вернется. С таким уровнем оппозиции шансы у него будут. Сейчас они есть у каждого, тем более это супертяжелый дивизион, – добавил Леоненко.

К слову. Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою Король хевивейта победил британского "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали, что Юрий Нужненко сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Бывший чемпион мира считает, что бой может завершиться досрочно.