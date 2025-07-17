За четыре главных пояса хевивейта будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно поединка между звездными супертяжами поделился Юрий Нужненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Кому Нужненко прогнозирует победу в битве Усик – Дюбуа?

Бывший чемпион мира в полусреднем весе считает, что украинец является фаворитом. Он предположил, что обладатель поясов WBA, WBC, WBO и IBO досрочно победит "Динамита" в поздних раундах.

Я надеюсь, что будет победа Усика. Но, смотря как он решит по ходу поединка. Он должен сделать из него клоуна. Не дать себя ударить, обмануть, обхитрить, на ножках проваливаться и прочее. Ближе к 9 – 11 раундам, я считаю, что может завершить бой досрочно,

– заявил Нужненко.

Отметим, что бой Усика и Дюбуа начнется ориентировочно не ранее 23:30 по киевскому времени. Его легально в Украине можно будет посмотреть на двух платформах.

Справка. Это будет второе очное противостояние между бойцами. В первом украинец нокаутировал "Динамита" джебом в девятом раунде.

Напомним, что ранее прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал Амир Хан. Он одному из бойцов не дает ни одного шанса на победу.