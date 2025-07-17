За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира Амир Хан, сообщает 24 Канал со ссылкой на British Boxing News.

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Какой прогноз Хана на реванш Усик – Дюбуа?

Британец спрогнозировал, как пройдет бой. Он считает, что украинский боксер будет доминировать, а у его земляка абсолютно нет шансов на победу.

"Для Усика мощь и габариты не имеют значения. Он в целом хороший боксер, который знает, как использовать свои руки. Он будет бить тебя ударами, которые ты не увидишь.

Затем он продолжит выбрасывать удары, поэтому если бой продлится 12 раундов, то я поставлю на победу Усика, потому что Дюбуа все время будет пытаться попасть по нему наугад. Поэтому я не даю Дюбуа никаких шансов. Извините", – сказал Хан.

К слову. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне боксеры провели открытую тренировку. На ней Александр Усик призвал мир приложить усилия для освобождения защитников Мариуполя, которые попали в плен россиян, а также зажег танцем.