Он заявил, что возобновляет карьеру для боя с украинским боксером, назвав даже точную дату будущей битвы – 18 апреля 2026 года. На этот сенсационный анонс впервые отреагировал Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Планирует ли Усик трилогию с Фьюри?

Объединенный чемпион мира оценил вероятность такого развития событий. Он заявил, что это фантазия "Цыганского короля" и никаких договоренностей с ним не было достигнуто.

Я не хочу это оценивать, не знаю, что происходит. Я об этом ничего не знаю. У нас бой с Фьюри в 2026 году? Тайсон просто сумасшедший парень. У меня сейчас бой с Дюбуа, на котором я полностью сфокусирован,

– сказал Усик.

Отметим, что бой Усик – Дюбуа состоится уже 19 июля в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

К слову. Усик может стать в третий раз абсолютом. Впервые он завоевал этот статус в крузевейте, а второй раз – именно после победы над Тайсоном Фьюри.

Напомним, что в начале июля "Цыганский король" посетил российский турнир, который организовали в Стамбуле. Там он очень тепло общался с Умаром Кремлевым. который является другом Владимира Путина.