Первым его соперником уже 19 июля станет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа. Легендарный Дюк Маккензи высказался о боксерском наследии Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Верит ли Маккензи в поражение Усика?

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях заявил, что украинец является лучшим бойцом эпохи в хевивейте. Он прогнозирует, что Усик одолеет "Динамита" и уйдет на спортивную пенсию в статусе непобедимого боксера.

"Нет сейчас такого бойца, который победит Александра Усика. Тайсон Фьюри хочет третьего боя? Так он и его проиграет.

Думаю, что такая судьба ждет и Даниэля Дюбуа. Я действительно считаю, что украинскому боксеру удастся завершить карьеру с нулем в графе поражений", – сказал Маккензи.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В Украине он будет доступен для просмотра на медиасервисе Megogo.

Напомним, что накануне украинский боксер впервые прокомментировал прекращение сотрудничества со своим промоутером Александром Красюком.