Він заявив, що відновлює кар'єру для бою з українським боксером, назвавши навіть точну дату майбутньої битви – 18 квітня 2026 року. На цей сенсаційний анонс вперше відреагував Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Чи планує Усик трилогію з Ф'юрі?

Об'єднаний чемпіон світу оцінив ймовірність такого розвитку подій. Він заявив, що це фантазія "Циганського короля" й жодних домовленостей з ним не було досягнуто.

Я не хочу це оцінювати, не знаю, що відбувається. Я про це нічого не знаю. У нас бій з Ф'юрі у 2026 році? Тайсон просто божевільний хлопець. У мене зараз бій з Дюбуа, на якому я повністю сфокусований,

– сказав Усик.

Зазначимо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться вже 19 липня в Лондоні. На кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

До слова. Усик може стати втретє абсолютом. Вперше він здобув цей статус у крузевейті, а вдруге – саме після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що на початку липня "Циганський король" відвідав російський турнір, який організували у Стамбулі. Там він дуже тепло спілкувався з Умаром Кремльовим. який є другом Володимира Путіна.