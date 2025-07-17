За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон світу Амір Хан, повідомляє 24 Канал із посиланням на British Boxing News.

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Який прогноз Хана на реванш Усик – Дюбуа?

Британець спрогнозував, як мине бій. Він вважає, що український боксер домінуватиме, а в його земляка абсолютно немає шансів на перемогу.

"Для Усика міць і габарити не мають значення. Він загалом хороший боксер, який знає, як використовувати свої руки. Він битиме тебе ударами, які ти не побачиш.

Потім він продовжить викидати удари, тож якщо бій триватиме 12 раундів, то я поставлю на перемогу Усика, тому що Дюбуа весь час намагатиметься влучити по ньому навмання. Тому я не даю Дюбуа жодних шансів. Вибачте", – сказав Хан.

До слова. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні боксери провели відкрите тренування. На ньому Олександр Усик закликав світ докласти зусиль для звільнення захисників Маріуполя, які потрапили у полон росіян, а також запалив танцем.