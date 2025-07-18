В субботу, 19 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа сойдутся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в главном бою 2025 года. Поединок определит имя нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 Канал.
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Что такое "абсолютный чемпион"?
Статус "абсолютного чемпиона" является самым престижным званием в боксе. В данном виде спорта есть немало организаций, которые проводят международные соревнования. Среди них есть четыре крупнейшие:
- WBA (World Boxing Association)
- WBC (World Boxing Council)
- IBF (Международная федерация бокса)
- WBO (World Boxing Organization)
Каждая из этих организаций определяет своего чемпиона мира и выдает ему соответствующий пояс. Таким образом, абсолютным чемпионом мира по боксу является спортсмен, который одновременно имеет все четыре чемпионских пояса в своей весовой категории.
Кто выигрывал "абсолют"?
Это звание впервые начали давать в середине 80-х, когда объединили пояса WBA, WBC и IBF. До 2000 года "абсолют" состоял только из трех поясов, поскольку WBO еще не признавалась полноценной организацией.
Все абсолютные чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе (три пояса):
- Майк Тайсон (1987-1990)
- Джеймс Дуглас (1990)
- Эвандер Холифилд (1990-1992)
- Риддик Боуи (1992-1993)
- Леннокс Льюис (1999-2000)
Уникальное достижение Усика
После добавления к "абсолюту" пояса WBO только один боксер смог собрать все четыре награды в супертяжелом весе. Речь о Александре Усике, который объединил все титулы в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри.
Впрочем, Александр недолго владел всеми поясами. За месяц IBF поставила условие перед Усиком – драться с обязательным претендентом на пояс Филиппом Хрговичем или отказаться от титула ради реванша против Тайсона Фьюри.
Украинец выбрал второй вариант, поскольку второй бой против "Цыганского короля" был прописан в контракте. В конце концов Александр защитил свои пояса WBA, WBC, WBO.
Александр Усик уже становился "абсолютом" в супертяжелом весе / фото Getty Images
Зато титул IBF достался Даниэлю Дюбуа, который победил Хрговича и защитил награду в бою с Энтони Джошуа. Теперь же 19 июля в бою Усика и Дюбуа снова состоится объединение наград и победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Отметим, что еще раньше Усик уже был "абсолютом", но в крузервейте. Украинцу удалось собрать одновременно все награды в 2018 году благодаря победе над россиянином Муратом Гассиевым в Москве.
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Другие абсолютные чемпионы
Здесь снова Усик стал уникальным, ведь он также остается единственным "абсолютом" в крузервейте в XXI веке. В других весовых категориях абсолютные чемпионы определялись немного чаще, но все равно их не очень много. На данный момент такое звание принадлежит только двум боксерам:
- Наоя Иноуэ (суперлегкий вес) – с 26 декабря 2023 года, провел 4 защиты
- Сауль Альварес (суперсредний вес) – с 3 апреля 2025 года, еще не защищал
Кроме Усика, еще двум боксерам удавалось становиться "абсолютами" в разных весовых категориях. Это уже упомянутый выше Наоя Иноуэ (легкий и суперлегкий вес), а также Теренс Кроуфорд (суперлегкий и средний вес).