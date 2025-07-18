У суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у головному бою 2025 року. Поєдинок визначить ім'я нового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, повідомляє 24 Канал.
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Що таке "абсолютний чемпіон"?
Статус "абсолютного чемпіона" є найпрестижнішим званням у боксі. В даному виді спорту є чимало організацій, які проводять міжнародні змагання. Серед них є чотири найбільші:
- WBA (World Boxing Association)
- WBC (World Boxing Council)
- IBF (International Boxing Federation)
- WBO (World Boxing Organization)
Кожна із цих організацій визначає свого чемпіона світу та видає йому відповідний пояс. Таким чином, абсолютним чемпіоном світу з боксу є спортсмен, який одночасно має всі чотири чемпіонські пояси у своїй ваговій категорії.
Хто вигравав "абсолют"?
Це звання вперше почали давати у середині 80-х, коли об'єднали пояси WBA, WBC та IBF. До 2000 року "абсолют" складався лише з трьох поясів, оскільки WBO ще не визнавалась повноцінною організацією.
Всі абсолютні чемпіони світу з боксу у надважкій вазі (три пояси):
- Майк Тайсон (1987-1990)
- Джеймс Дуглас (1990)
- Евандер Холіфілд (1990-1992)
- Ріддік Боуї (1992-1993)
- Леннокс Льюїс (1999-2000)
Унікальне досягнення Усика
Після додавання до "абсолюту" поясу WBO лише один боксер зміг зібрати усі чотири нагороди у надважкій вазі. Мова про Олександра Усика, який об'єднав усі титули у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.
Втім Олександр недовго володів усіма поясами. За місяць IBF поставила умову перед Усиком – битися із обов'язковим претендентом на пояс Філіппом Хрговичем або ж відмовитися від титулу заради реваншу проти Тайсона Ф'юрі.
Українець обрав другий варіант, оскільки другий бій проти "Циганського короля" був прописаний у контракті. Зрештою Олександр захистив свої пояси WBA, WBC, WBO.
Олександр Усик вже ставав "абсолютом" у надважкій вазі / фото Getty Images
Натомість титул IBF дістався Даніелю Дюбуа, який переміг Хрговича та захистив нагороду у бою з Ентоні Джошуа. Тепер же 19 липня в бою Усика та Дюбуа знову відбудеться об'єднання нагород і переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Відзначимо, що ще раніше Усик вже був "абсолютом", але у крузервейті. Українцю вдалось зібрати одночасно усі нагороди у 2018 році завдяки перемозі над росіянином Муратом Гассієвим у Москві.
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Інші абсолютні чемпіони
Тут знову Усик став унікальним, адже він також залишається єдиним "абсолютом" у крузервейті у XXI сторіччі. В інших вагових категоріях абсолютні чемпіони визначались трохи частіше, але все одно їх не дуже багато. На даний момент таке звання належить тільки двом боксерам:
- Наоя Іноуе (суперлегка вага) – з 26 грудня 2023 року, провів 4 захисти
- Сауль Альварес (суперсередня вага) – з 3 квітня 2025 року, ще не захищав
Окрім Усика, ще двом боксерам вдавалось ставати "абсолютами" у різних вагових категоріях. Це вже згаданий вище Наоя Іноуе (легка та суперлегка вага), а також Теренс Кроуфорд (надлегка та середня вага).