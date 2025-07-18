Віктор Леоненко висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній футболіст, а нині експерт утримався від точного прогнозу на майбутній поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням БЛІК.

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Що сказав Леоненко про реванш Усик – Дюбуа?

Віктор Леоненко вирішив не називати переможця реваншу Усик – Дюбуа, адже у королівському дивізіоні може статись будь-що. Експерт наголосив, що він буде підтримувати українського чемпіона, але переможе найсильніший.

У надважкому дивізіоні може статися все, що завгодно, і впасти може кожен. Згадайте, як Маккол, на якого ніхто не ставив, відправив у нокаут Льюїса у другому раунді,

– сказав Леоненко.

Віктор Леоненко також розкритикував боксерів з надважкого дивізіону. Колишній футболіст заявив, що Тайсон Ф'юрі товстий, а Ентоні Джошуа добре підготовлений фізично, але не вміє боксувати.

Тому я не здивуюсь, якщо Володя Кличко в ринг повернеться. З таким рівнем опозиції шанси в нього будуть. Зараз вони є у кожного, тим паче це надважкий дивізіон, – додав Леоненко.

До слова. Олександр Усик вже бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою Король хевівейту переміг британського "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що Юрій Нужненко зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня на "Вемблі" у Лондоні. Колишній чемпіон світу вважає, що бій може завершитись достроково.