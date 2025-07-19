Що буде, якщо Усик програє Дюбуа у реванші

У суботу, 19 липня, відбудеться історичний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери зустрінуться у пекельній битві, аби визначити наступного абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа серйозно налаштовані на бій. Боксери ретельно підготувались до поєдинку, пройшовши складний тренувальний табір, щоб показати високу майстерність в очному протистоянні, повідомляє 24 канал.

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Чи можливий третій бій Усик – Дюбуа?

Королівський дивізіон у боксі цікавий тим, що долю поєдинку може вирішити всього лише один удар. Після першого бою Олександр Усик є беззаперечним фаворитом у реванші з Даніелем Дюбуа.

Однак наразі Даніель Дюбуа зовсім інший боксер, ніж був у 2023 році. Британець подорослішав, набрався досвіду, а також сповений впевненості, особливо після ефектної перемоги над Ентоні Джошуа у бою за титул IBF.

У боксі не можна бути на сто відсотків впевненим у перемозі, а навіть якщо й так, то фортуна може стати на бік суперника. Припустимо Олександр Усик програв Даніелю Дюбуа, що буде далі?

Реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик за кар'єру у професійному ринзі усім своїм суперникам з Великої Британії давав шанс на другий бій. Винятком можуть бути тільки Дерек Чісора та Тоні Белью, які не вимагали реваншу.

Тому у разі поразки Даніель Дюбуа може надати реванш Олександру Усику. Сторони офіційно не розголошували про можливість третього поєдинку між українським чемпіоном та британським боксером.

Проте, ймовірно, Даніель Дюбуа погодиться на реванш, як це зробив Олександр Усик після перемоги у 2023 році. Однак українському чемпіону, можливо, треба буде зачекати, адже є обов'язковий претендент на бій Джозеф Паркер.

До слова. Олександр Усик за свою кар'єру провів 23 поєдинки та не зазнав жодної поразки. Якщо український чемпіон програє британцю, то втратить престижний статус непереможного боксера.

Раніше повідомляли про те, де дивитись реванш Усик – Дюбуа 19 липня 2025 року у Лондоні. Став відомий повний список онлайн-трансляцій та його вартість.