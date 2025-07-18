Александр Усик и Даниэль Дюбуа серьезно настроены на бой. Боксеры тщательно подготовились к поединку, пройдя сложный тренировочный лагерь, чтобы показать высокое мастерство в очном противостоянии, сообщает 24 канал.

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Возможен ли третий бой Усик – Дюбуа?

Королевский дивизион в боксе интересен тем, что судьбу поединка может решить всего лишь один удар. После первого боя Александр Усик является безоговорочным фаворитом в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Однако сейчас Даниэль Дюбуа совсем другой боксер, чем был в 2023 году. Британец повзрослел, набрался опыта, а также полон уверенности, особенно после эффектной победы над Энтони Джошуа в бою за титул IBF.

В боксе нельзя быть на сто процентов уверенным в победе, а даже если и так, то фортуна может стать на сторону соперника. Допустим Александр Усик проиграл Даниэлю Дюбуа, что будет дальше?

Реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик за карьеру в профессиональном ринге всем своим соперникам из Великобритании давал шанс на второй бой. Исключением могут быть только Дерек Чисора и Тони Белью, которые не требовали реванша.

Поэтому в случае поражения Даниэль Дюбуа может предоставить реванш Александру Усику. Стороны официально не разглашали о возможности третьего поединка между украинским чемпионом и британским боксером.

Однако, вероятно, Даниэль Дюбуа согласится на реванш, как это сделал Александр Усик после победы в 2023 году. Однако украинскому чемпиону, возможно, надо будет подождать, ведь есть обязательный претендент на бой Джозеф Паркер.

К слову. Александр Усик за свою карьеру провел 23 поединка и не потерпел ни одного поражения. Если украинский чемпион проиграет британцу, то потеряет престижный статус непобедимого боксера.

Ранее сообщалось о том, где смотреть реванш Усик – Дюбуа 19 июля 2025 года в Лондоне. Стал известен полный список онлайн-трансляций и его стоимость.