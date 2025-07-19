Легенда боксу дав важливі поради Дюбуа, як перемогти Усика у реванші

Лічені години залишились до історичного реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Сьогодні, 19 липня, визначиться наступний абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Девід Хей поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, легенда боксу розповів, як британський боксер може здолати українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Як Дюбуа може перемогти Усика?

Девід Хей застеріг Даніеля Дюбуа перед реваншем проти Олександра Усика. Легенда боксу наголосив, що "Динаміт" не повинен повторювати своїх помилок і помилок Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Хей наголосив, що неважливо, який набір навичок має Даніель Дюбуа, він повинен працювати у рингу постійно – кожну секунду. Тоді боксер зможе виграти більшість раундів.

Ф'юрі та Ей Джею треба було працювати так само наполегливо, як працював Дерек (Чісора), наприклад, не економлячи енергію під час ударів і не стрибаючи по рингу, щоб потрапити в ту боксерську зону, в якій Усик є майстром. Я думаю, що вони могли б виграти ще два-три раунди, і цього було б достатньо для перемоги в бою

– сказав Хей.

Легенда боксу також пояснив, чого потрібно уникати Даніелю Дюбуа у поєдинку проти Олександра Усика. Девід Хей заявив, що британський боксер не повинен грати за правилами українського чемпіона.

Усик настільки технічно обдарований, що Дюбуа не показав йому нічого такого, чого б він не бачив раніше. Він був під повним контролем з боку Усика, – додав Хей.

Важливо. Вечір боксу у Лондоні стартує сьогодні о 19:30 за київським часом. Реванш Усик – Дюбуа заплановано не раніше 23:30 за київським часом.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо Олександр Усик програє Даніелю Дюбуа у реванші. Існує декілька варіантів розвитку подій у разі поразки українського боксера.